«Совсем другое измерение». Атман оценил уровень игры Янника Синнера

Французский теннисист Теренс Атман оценил уровень игры первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Француз встречался с Синнером в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати и потерпел поражение со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

– Что значит сыграть против Янника Синнера? Он действительно настолько выше остальных?
— С точки зрения тенниса это всё ещё остаётся играбельно. Но вот физически и ментально это совсем другое измерение. Сам факт того, что удаётся взять одно очко, требует колоссальной концентрации и огромных энергозатрат. Думаю, именно это отличает его от других игроков, иначе он не был бы первым номером в мире. В теннисном плане то, что он показывает, уже исключительное. Но то, что он демонстрирует физически и психологически, — это совершенно другой уровень, – приводит слова Атмана L’Equipe.

В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

