«Совсем другое измерение». Атман оценил уровень игры Янника Синнера

Французский теннисист Теренс Атман оценил уровень игры первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Француз встречался с Синнером в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати и потерпел поражение со счётом 6:7 (4:7), 2:6.
– Что значит сыграть против Янника Синнера? Он действительно настолько выше остальных?
— С точки зрения тенниса это всё ещё остаётся играбельно. Но вот физически и ментально это совсем другое измерение. Сам факт того, что удаётся взять одно очко, требует колоссальной концентрации и огромных энергозатрат. Думаю, именно это отличает его от других игроков, иначе он не был бы первым номером в мире. В теннисном плане то, что он показывает, уже исключительное. Но то, что он демонстрирует физически и психологически, — это совершенно другой уровень, – приводит слова Атмана L’Equipe.
В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
