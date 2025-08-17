«Урок усвоен». Анна Калинская подвела итоги турнира WTA-1000 в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская высказалась о своей игре на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

На турнире 34-я ракетка мира из России дошла до четвертьфинала, где уступила третьему номеру мирового рейтинга польке Иге Швёнтек (3:6, 4:6). В полуфинале Швёнтек сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

«Спасибо турниру в Цинциннати. Ещё один урок усвоен. Увидимся в Нью-Йорке», — написала Калинская в социальной сети.

Калинской 26 лет, теперь она должна сыграть на Открытом чемпионате США по теннису, который стартует в Нью-Йорке в следующее воскресенье, 24 августа, и завершится 6 сентября.