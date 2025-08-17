«Урок усвоен». Анна Калинская подвела итоги турнира WTA-1000 в Цинциннати
Поделиться
Российская теннисистка Анна Калинская высказалась о своей игре на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Анна Калинская
А. Калинская
На турнире 34-я ракетка мира из России дошла до четвертьфинала, где уступила третьему номеру мирового рейтинга польке Иге Швёнтек (3:6, 4:6). В полуфинале Швёнтек сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
«Спасибо турниру в Цинциннати. Ещё один урок усвоен. Увидимся в Нью-Йорке», — написала Калинская в социальной сети.
Калинской 26 лет, теперь она должна сыграть на Открытом чемпионате США по теннису, который стартует в Нью-Йорке в следующее воскресенье, 24 августа, и завершится 6 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
12:44
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:28
-
11:22
-
11:08
-
11:03
-
10:57
-
10:49
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
07:03
-
05:29
-
03:59
-
03:48
-
03:46
-
03:41
-
03:32
-
03:21
-
03:01
-
02:30
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:06
- 16 августа 2025
-
23:57
-
23:55