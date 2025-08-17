Теренс Атман рассказал, почему решил подарить Синнеру карточку с покемоном

Французский теннисист Теренс Атман рассказал, почему решил подарить итальянцу Яннику Синнеру на день рождения карточку с покемоном перед началом полуфинального матча «Мастерса» в Цинциннати (6:7 (4:7), 2:6).

— Это был симпатичный жест — подарить ему карту покемона на день рождения. Но откуда у вас вообще оказались с собой карточки?

— В Торонто я открывал набор с покемонами вместе с Гаэлем Монфисом и достал очень красивого Пикачу. Я подумал, что это лучше всего символизирует самих покемонов и почему бы не подарить такую карту Яннику на день рождения? Мне было приятно её подарить, потому что это мой мир, и почему бы не поделиться им с Янником? Всё произошло естественно. Я выбрал карту ещё вечером перед игрой, перед тем как лечь спать. Подумал, что отдам её перед матчем и пожелаю удачи в полуфинале, – приводит слова Атмана L’Equipe.

После турнира в Цинциннати в обновлённом рейтинге АТР 23-летний французский теннисист Теренс Атман займёт 69-е место.