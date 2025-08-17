«Я сделал себе хороший подарок». Синнер — о победе в полуфинале «Мастерса» в день рождения

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, каково это — одержать победу в свой день рождения. 16 августа теннисисту исполнилось 24 года, в этот день в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) он победил француза Теренса Атмана — 7:6 (7:6), 6:2.
— Как часто ты выигрывал матчи в свой день рождения?
— Сложный вопрос, но я всегда здесь. Я в Цинциннати уже несколько лет, и обычно я представляю себе, что играю матч первого или второго круга. Я помню матч против Коккинакиса пару лет назад, так что да, я всегда здесь, поэтому я очень счастлив. Это особенное место, поэтому я рад своему выступлению, я сделал себе хороший подарок. Но больше всего я рад тому, что меня окружают очень и очень хорошие люди и что я стал тем человеком, кем являюсь. Так что всё прошло очень хорошо, — сказал Синнер в эфире Tennis Channel.
