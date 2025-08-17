Синнер ответил, карточку с каким покемоном подарил ему Атман перед матчем в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о подарке, который ему подарил французский теннисист Теренс Атман перед матчем. В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Синнер одолел Атмана со счётом 7:6 (7:4), 6:2, перед игрой в честь дня рождения француз подарил Синнеру коллекционную карточку покемона.

— Теренс подарил тебе карточку покемона.

— Да.

— Ты фанат покемонов?

— Нет, но я играл в них. На телефоне была игра, где нужно было ловить покемонов, и я помню, что она у меня была два или три дня, а потом я не играл в неё. А с Теренсом я просто немного поговорил в раздевалке, у него одна из самых больших коллекций карточек покемонов, и мне очень повезло, что мне досталась одна из его карточек. Так что это был просто приятный момент. Ещё до нашего матча мы совсем не были знакомы. Так что это был приятный момент.

— Какую карточку он тебе подарил? Это был Пикачу?

— Это был какой-то Пикачу. Да-да. Он наносит 30 урона самому себе. Это просто было на карточке. Но уверен, что он дал мне хорошую карточку, — сказал Синнер в эфире Tennis Channel.