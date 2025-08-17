Синнер высказался о том, что финал «Мастерса» в Цинциннати состоится в понедельник

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о том, что финал «Мастерса» в Цинциннати, в котором он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, пройдёт в понедельник, 18 августа, а не в воскресенье.

«Кто бы ни был моим соперником в понедельник, это будет очень сложный матч, не так ли? Но играть в финалах — это то, что я люблю делать. Это та стадия, до которой я хочу доходить на турнирах. И, знаете ли, этот год был для меня потрясающим. Я добился нескольких отличных результатов в финалах турниров. Обычно мы играем их по воскресеньям. Поэтому я всегда говорю, что воскресенье — это прекрасный день. Здесь финал пройдёт в понедельник, но он будет совершенно особенным», — сказал Синнер в эфире Tennis Chanel.