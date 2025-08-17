Синнер высказался о том, что финал «Мастерса» в Цинциннати состоится в понедельник
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о том, что финал «Мастерса» в Цинциннати, в котором он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, пройдёт в понедельник, 18 августа, а не в воскресенье.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Кто бы ни был моим соперником в понедельник, это будет очень сложный матч, не так ли? Но играть в финалах — это то, что я люблю делать. Это та стадия, до которой я хочу доходить на турнирах. И, знаете ли, этот год был для меня потрясающим. Я добился нескольких отличных результатов в финалах турниров. Обычно мы играем их по воскресеньям. Поэтому я всегда говорю, что воскресенье — это прекрасный день. Здесь финал пройдёт в понедельник, но он будет совершенно особенным», — сказал Синнер в эфире Tennis Chanel.
