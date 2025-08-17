Скидки
Теннис

«Лучшая ночь в моей жизни». Калинская — о походе на концерт The Weeknd

«Лучшая ночь в моей жизни». Калинская — о походе на концерт The Weeknd
Комментарии

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась эмоциями после похода на концерт канадского музыкального исполнителя The Weeknd в Майами (штат Флорида, США).

Фото: Социальные сети Анны Калинской

«Это была лучшая ночь в моей жизни», — написала Калинская в социальной сети под фото с мероприятия.

Ранее Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). 15 августа в четвертьфинале соревнований россиянка уступила третьей ракетке мира польке Иге Швёнтек со счётом 3:6, 4:6.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Калинской 26 лет, теперь она должна сыграть на Открытом чемпионате США по теннису, который стартует в Нью-Йорке в следующее воскресенье, 24 августа, и завершится 6 сентября.

