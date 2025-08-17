«Лучшая ночь в моей жизни». Калинская — о походе на концерт The Weeknd
Поделиться
34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась эмоциями после похода на концерт канадского музыкального исполнителя The Weeknd в Майами (штат Флорида, США).
Фото: Социальные сети Анны Калинской
«Это была лучшая ночь в моей жизни», — написала Калинская в социальной сети под фото с мероприятия.
Ранее Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). 15 августа в четвертьфинале соревнований россиянка уступила третьей ракетке мира польке Иге Швёнтек со счётом 3:6, 4:6.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Анна Калинская
А. Калинская
Калинской 26 лет, теперь она должна сыграть на Открытом чемпионате США по теннису, который стартует в Нью-Йорке в следующее воскресенье, 24 августа, и завершится 6 сентября.
Комментарии
- 17 августа 2025
-
14:15
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:27
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:44
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:28
-
11:22
-
11:08
-
11:03
-
10:57
-
10:49
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
07:03
-
05:29
-
03:59
-
03:48
-
03:46
-
03:41
-
03:32
-
03:21