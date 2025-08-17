«Лучшая ночь в моей жизни». Калинская — о походе на концерт The Weeknd

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась эмоциями после похода на концерт канадского музыкального исполнителя The Weeknd в Майами (штат Флорида, США).

Фото: Социальные сети Анны Калинской

«Это была лучшая ночь в моей жизни», — написала Калинская в социальной сети под фото с мероприятия.

Ранее Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). 15 августа в четвертьфинале соревнований россиянка уступила третьей ракетке мира польке Иге Швёнтек со счётом 3:6, 4:6.

Калинской 26 лет, теперь она должна сыграть на Открытом чемпионате США по теннису, который стартует в Нью-Йорке в следующее воскресенье, 24 августа, и завершится 6 сентября.