Елена Рыбакина — Ига Швёнтек: история личных встреч перед полуфиналом в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, в американском Цинциннати состоится полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000, в котором 10-я ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана встретится с полькой Игой Швёнтек, занимающей третью строчку рейтинга WTA. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

Елена Рыбакина и Ига Швёнтек играли между собой девять раз, счёт личных встреч — 5-4 в пользу польки. В текущем сезоне теннисистки трижды играли на уровне WTA, три раза победила Швёнтек (полуфинал United Cup, хард — 7:6 (7:5), 6:4, четвертьфинал турнира в Дохе, хард — 6:2, 7:5, четвёртый круг «Ролан Гаррос», грунт — 1:6, 6:3, 7:5).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (1:6, 4:6).