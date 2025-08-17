Скидки
Фото: Арина Соболенко и её бойфренд в шутку померялись мышцами

Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и её бойфренд Георгиос Франгулис опубликовали совместные фотографии, на которых показали мышцы ног и пресса.

На последнем фото Соболенко не стала демонстрировать мышцы пресса, написав: «Здесь я бы точно проиграла».

Ранее Соболенко не смогла защитить титул турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале соревнований белоруска проиграла 10-й ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 1:6, 4:6. В прошлогоднем финале Цинциннати Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу.

Теперь Соболенко сыграет на US Open, который стартует в следующее воскресенье, 24 августа.

