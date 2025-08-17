Скидки
Теннис Новости

Янник Синнер опубликовал пост о победе в день рождения

Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выложил пост в честь своего дня рождения. 16 августа теннисисту исполнилось 24 года.

«Всем спасибо за поздравления. Очень рад вновь оказаться в финале», — написал Синнер и опубликовал фото, на котором откусывает маленький праздничный кекс со свечкой.

Фото: Социальные сети Янника Синнера

В полуфинале текущего «Мастерса» в Цинциннати (США) Синнер одолел француза Теренса Атмана со счётом 7:6 (7:4), 6:2. В матче за титул итальянец поборется с испанцем Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку мирового рейтинга. Встреча пройдёт в понедельник, 18 августа, начало запланировано на 22:00 мск.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
