Янник Синнер опубликовал пост о победе в день рождения
Поделиться
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выложил пост в честь своего дня рождения. 16 августа теннисисту исполнилось 24 года.
«Всем спасибо за поздравления. Очень рад вновь оказаться в финале», — написал Синнер и опубликовал фото, на котором откусывает маленький праздничный кекс со свечкой.
Фото: Социальные сети Янника Синнера
Фото: Социальные сети Янника Синнера
В полуфинале текущего «Мастерса» в Цинциннати (США) Синнер одолел француза Теренса Атмана со счётом 7:6 (7:4), 6:2. В матче за титул итальянец поборется с испанцем Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку мирового рейтинга. Встреча пройдёт в понедельник, 18 августа, начало запланировано на 22:00 мск.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
14:44
-
14:15
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:27
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:44
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:28
-
11:22
-
11:08
-
11:03
-
10:57
-
10:49
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
07:03
-
05:29
-
03:59
-
03:48
-
03:46
-
03:41
-
03:32