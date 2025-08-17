Рыбакина — Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Цинциннати
Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) состоится матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга). Начало встречи запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры Елена Рыбакина — Ига Швёнтек.
Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В четвертьфинале Рыбакина победила первую ракетку мира из Беларуси действующую чемпионку турнира Арину Соболенко (6:1, 6:4). Швёнтек оказалась сильнее россиянки Анны Калинской (6:3, 6:4).
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
