Алькарас менее чем через час после победы над Зверевым в Цинциннати пошёл тренироваться
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы над третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) пошёл отрабатывать свою подачу.
Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Как сообщает Tennis TV, после матча со Зверевым, который завершился в 20:20 по местному времени, Алькарас отправился на тренировочный корт и уже в 21:12 начал отрабатывать свою подачу перед финалом с Янником Синнером.
Сам Синнер после своего полуфинала с французом Теренсом Атманом заявил, что у него хорошо работала подача.
Финал Синнер — Алькарас в Цинциннати состоится в понедельник, 18 августа. Начало запланировано на 22:00 мск.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
