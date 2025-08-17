Алькарас менее чем через час после победы над Зверевым в Цинциннати пошёл тренироваться

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы над третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) пошёл отрабатывать свою подачу.

Как сообщает Tennis TV, после матча со Зверевым, который завершился в 20:20 по местному времени, Алькарас отправился на тренировочный корт и уже в 21:12 начал отрабатывать свою подачу перед финалом с Янником Синнером.

Сам Синнер после своего полуфинала с французом Теренсом Атманом заявил, что у него хорошо работала подача.

Финал Синнер — Алькарас в Цинциннати состоится в понедельник, 18 августа. Начало запланировано на 22:00 мск.