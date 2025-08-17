Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис

Алькарас менее чем через час после победы над Зверевым в Цинциннати пошёл тренироваться

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после победы над третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) пошёл отрабатывать свою подачу.

Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Как сообщает Tennis TV, после матча со Зверевым, который завершился в 20:20 по местному времени, Алькарас отправился на тренировочный корт и уже в 21:12 начал отрабатывать свою подачу перед финалом с Янником Синнером.

Сам Синнер после своего полуфинала с французом Теренсом Атманом заявил, что у него хорошо работала подача.

Финал Синнер — Алькарас в Цинциннати состоится в понедельник, 18 августа. Начало запланировано на 22:00 мск.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Синнер — о своей подаче в матче с Атманом: в матчах против левши она всегда отличается
