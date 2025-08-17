Кудерметова — Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, в американском Цинциннати состоится матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Италии Жасмин Паолини (девятый номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини, которая начнётся не ранее 22:00 мск.
Кудерметова ведёт 3-1 по личным встречам. Первые три матча между ними прошли в квалификациях и на турнире ITF, а последняя игра была в Цинциннати в 2021 году. Тогда Вероника победила со счётом 6:3, 6:2 в первом круге.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше турнира Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (1:6, 4:6).
