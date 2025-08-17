Скидки
Стефанос Циципас опубликовал новую цитату про недостатки людей

Стефанос Циципас опубликовал новую цитату про недостатки людей
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас выложил новую цитату у себя на странице в социальной сети Х.

«Люди на самом деле не меняются. Они просто начинают лучше скрывать то, что не хотят вам показывать», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Циципасу 27 лет, он 29-я ракетка мира. Ранее Стефанос не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил французу Бенжамену Бонзи (63-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. Циципас станет участником хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). 24 августа стартует Открытый чемпионат США, участником которого также должен стать греческий теннисист.

