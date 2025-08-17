Скидки
«Это было мощно». Хачанов — о победе Чимаева на турнире UFC 319

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от победы бойца UFC Хамзата Чимаева в титульном поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319, который прошёл в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Это было мощно», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

В мейн-ивенте турнира UFC 319, который прошёл в ночь на 17 августа, Чимаев бился с носившим до боя титул южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. После пяти раундов Хамзат единогласным решением судей стал новым чемпионом промоушена и вторым россиянином, одолевшим владельца пояса. Напомним, боец чеченского происхождения на международных соревнованиях представляет ОАЭ.

