«Это было мощно». Хачанов — о победе Чимаева на турнире UFC 319

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от победы бойца UFC Хамзата Чимаева в титульном поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319, который прошёл в Чикаго (США).

«Это было мощно», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

В мейн-ивенте турнира UFC 319, который прошёл в ночь на 17 августа, Чимаев бился с носившим до боя титул южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. После пяти раундов Хамзат единогласным решением судей стал новым чемпионом промоушена и вторым россиянином, одолевшим владельца пояса. Напомним, боец чеченского происхождения на международных соревнованиях представляет ОАЭ.