Атман — о «Мастерсе» в Цинциннати: эта неделя изменит мою жизнь навсегда

Атман — о «Мастерсе» в Цинциннати: эта неделя изменит мою жизнь навсегда
Французский теннисист Теренс Атман опубликовал пост по итогам турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Игрок добрался до полуфинала соревнований.

«Самая прекрасная неделя в моей жизни! Спасибо всем за невероятную поддержку, которую я получил от первого до последнего очка. Вы, ребята, были невероятными. Теперь пришло время работать день за днём, чтобы однажды стать лучшим игроком. Нет ничего невозможного, и эта неделя точно изменит мою жизнь навсегда. Спасибо Цинциннати, увидимся в следующем году!» — написал Атман на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале 136-я ракетка мира Атман уступил со счётом 6:7 (4:7), 2:6. В матче за титул Синнер сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

