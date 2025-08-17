«Полон энтузиазма». Алькарас — о предстоящем финале против Синнера в Цинциннати

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в финале «Мастерса» в Цинциннати (США).
|1
|2
|3
|
|
— Карлос, ты собираешься сыграть свой четвёртый подряд финал против Янника. Есть ли у тебя какие-то мысли перед этим матчем?
— Я в восторге. Действительно взволнован. Будет здорово. Он выиграл последний финал, а я выиграл первые два. Так что, думаю, это будет очень интересно. Если не ошибаюсь, это будет наш первый финал на харде. Поэтому я полон энтузиазма перед этим испытанием. Знаю, что Янник, без сомнения, лучший игрок в мире на харде и, вероятно, на любом покрытии в данный момент. Так что это будет действительно отличный матч. Мне нужно быть готовым, проанализировать свои ошибки в последнем матче и попытаться улучшиться. Я просто счастлив быть в ещё одном финале. Думаю, это мой седьмой подряд финал, четвёртый против Янника. Так что это действительно будет замечательный день, — приводит слова Алькараса Ubitennis.
- 17 августа 2025
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:31
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
14:44
-
14:15
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:27
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:44
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:28
-
11:22
-
11:08
-
11:03
-
10:57
-
10:49
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:30