«Полон энтузиазма». Алькарас — о предстоящем финале против Синнера в Цинциннати

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в финале «Мастерса» в Цинциннати (США).

— Карлос, ты собираешься сыграть свой четвёртый подряд финал против Янника. Есть ли у тебя какие-то мысли перед этим матчем?
— Я в восторге. Действительно взволнован. Будет здорово. Он выиграл последний финал, а я выиграл первые два. Так что, думаю, это будет очень интересно. Если не ошибаюсь, это будет наш первый финал на харде. Поэтому я полон энтузиазма перед этим испытанием. Знаю, что Янник, без сомнения, лучший игрок в мире на харде и, вероятно, на любом покрытии в данный момент. Так что это будет действительно отличный матч. Мне нужно быть готовым, проанализировать свои ошибки в последнем матче и попытаться улучшиться. Я просто счастлив быть в ещё одном финале. Думаю, это мой седьмой подряд финал, четвёртый против Янника. Так что это действительно будет замечательный день, — приводит слова Алькараса Ubitennis.

