Главная Теннис Новости

Рублёв — единственный игрок, выигравший с 2024 года турнир с участием Алькараса и Синнера

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв является единственным теннисистом, которому с 2024 года удалось выиграть турнир с участием Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В сезоне-2024 Рублёв стал чемпионом турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), где принимали участие Карлос Алькарас и Янник Синнер. Все остальные соревнования, начиная с 2024 года, с участием этих игроков оставались за испанцем либо итальянцем.

Отметим, первая и вторая ракетки мира — Синнер и Алькарас встретятся и в финале турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет $ 9 193 540.

Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
