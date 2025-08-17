Рублёв — единственный игрок, выигравший с 2024 года турнир с участием Алькараса и Синнера

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв является единственным теннисистом, которому с 2024 года удалось выиграть турнир с участием Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

В сезоне-2024 Рублёв стал чемпионом турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), где принимали участие Карлос Алькарас и Янник Синнер. Все остальные соревнования, начиная с 2024 года, с участием этих игроков оставались за испанцем либо итальянцем.

Отметим, первая и вторая ракетки мира — Синнер и Алькарас встретятся и в финале турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет $ 9 193 540.