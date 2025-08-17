Рублёв — единственный игрок, выигравший с 2024 года турнир с участием Алькараса и Синнера
Поделиться
11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв является единственным теннисистом, которому с 2024 года удалось выиграть турнир с участием Карлоса Алькараса и Янника Синнера.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В сезоне-2024 Рублёв стал чемпионом турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), где принимали участие Карлос Алькарас и Янник Синнер. Все остальные соревнования, начиная с 2024 года, с участием этих игроков оставались за испанцем либо итальянцем.
Отметим, первая и вторая ракетки мира — Синнер и Алькарас встретятся и в финале турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет $ 9 193 540.
Комментарии
- 17 августа 2025
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:31
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
14:44
-
14:15
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:27
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:44
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:28
-
11:22
-
11:08
-
11:03
-
10:57
-
10:49
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:30