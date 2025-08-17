«Это очень привлекательно для публики». Алькарас — о соперничестве с Синнером

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с лидером мирового рейтинга Янником Синнером перед финалом «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Мы знаем, что должны делать на корте, если хотим выиграть. И каждый раз, когда играем друг с другом, показываем максимум своих возможностей. И, я думаю, когда два отличных игрока показывают свой лучший теннис, уровень игры становится действительно очень высоким для тех, кто смотрит. Я как большой поклонник тенниса много раз видел, как, например, великие игроки встречаются между собой. И уровень игры в такие моменты просто поражает. Думаю, это очень привлекательно для публики, когда есть такое соперничество, которое замечательно. Говорил это много раз: для тенниса это фантастика — иметь такое соперничество, эти матчи и всю ту атмосферу ожидания, которая возникает вокруг наших финалов или встреч. Это будет замечательно. Постараюсь сыграть в свой лучший теннис, чтобы показать шоу в понедельник», — приводит слова Алькараса Ubitennis.