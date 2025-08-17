«Самые экстремальные условия». Алькарас — об отличиях Цинциннати от других турниров

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что, по его мнению, делает «Мастерс» в Цинциннати отличным от других турниров.

— Карлос, теперь, когда ты здесь уже несколько дней, когда ты ходишь по турниру или выходишь на корт, что делает турнир в Цинциннати отличным от любого другого места?

— Жара! Шучу… Не знаю, просто атмосфера здесь сумасшедшая. Мне она очень нравится. Конечно, нужно быть готовым к вызову игры в Цинциннати, потому что условия экстремальные. Думаю, это самые экстремальные условия, в которых мы играем на туре: жара, корты, влажность… всё действительно трудно контролировать. Так что, пожалуй, именно это делает Цинциннати особенным. Но, конечно, публика и атмосфера здесь тоже невероятные, — приводит слова Алькараса Ubitennis.