Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Самые экстремальные условия». Алькарас — об отличиях Цинциннати от других турниров

«Самые экстремальные условия». Алькарас — об отличиях Цинциннати от других турниров
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что, по его мнению, делает «Мастерс» в Цинциннати отличным от других турниров.

— Карлос, теперь, когда ты здесь уже несколько дней, когда ты ходишь по турниру или выходишь на корт, что делает турнир в Цинциннати отличным от любого другого места?
— Жара! Шучу… Не знаю, просто атмосфера здесь сумасшедшая. Мне она очень нравится. Конечно, нужно быть готовым к вызову игры в Цинциннати, потому что условия экстремальные. Думаю, это самые экстремальные условия, в которых мы играем на туре: жара, корты, влажность… всё действительно трудно контролировать. Так что, пожалуй, именно это делает Цинциннати особенным. Но, конечно, публика и атмосфера здесь тоже невероятные, — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android