«Странно играть финал в понедельник». Алькарас — о выходном после 1/2 финала в Цинциннати

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выходом между полуфинальным и финальным матчем на «Мастерсе» в Цинциннати (США). В субботу, 16 августа, Карлос в 1/2 финала обыграл Александра Зверева (6:4, 6:3). В решающем матче испанец встретится с Янником Синнером. Встреча пройдёт в понедельник, 18 августа.

— В предыдущие годы финалы игрались на следующий день после полуфиналов. А в этом году есть день отдыха между полуфиналом и финалом. Тебе нравится иметь этот дополнительный день или ты бы предпочёл играть финал сразу на следующий день после полуфинала?

— Учитывая, что я почти в 23:00 даю пресс-конференцию, мне нравится иметь дополнительный день для восстановления. Но в то же время будет странно играть финал в понедельник. Я буду чувствовать себя так, словно: «Что происходит?» Не знаю, это другое ощущение. Мне нравится играть финал в воскресенье, но надо смотреть на это с другой стороны. Как я сказал, буду поздно ужинать, поздно проходить процедуры, поздно ложиться спать. Поэтому этот дополнительный день определенно лучше, чтобы быть готовым к понедельнику. Но в то же время мы привыкли видеть финалы в воскресенье, так что будет непривычно, — приводит слова Алькараса Ubitennis.