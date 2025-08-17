Скидки
Алькарас — о Синнере: его способность не иметь слабых сторон — это безумие

Алькарас — о Синнере: его способность не иметь слабых сторон — это безумие
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какое качество отличает лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера от других игроков.

«Его способность не иметь слабых сторон — это безумие. Он всегда играет на максимуме, кажется, что каждое очко, каждый гейм нужно заслужить. Он заставляет тебя страдать с самого первого очка и до последнего розыгрыша. Его умение оставаться сосредоточенным, очко за очком, без спадов в матче, делает его действительно особенным. То, как он двигается, как бьёт — это невероятно. Найти дыры в его игре очень сложно, и это делает его таким особенным. Он играет агрессивно, но, если нужно защищаться, делает это очень хорошо. Переходит от защиты к атаке одним ударом — это удивительно. Хорошо принимает подачи, хорошо подаёт, делает всё очень хорошо. Я говорю много хорошего о Яннике, но именно это и делает его действительно особенным», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

