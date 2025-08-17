Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Так грустно за Сашу! Поправляйся скорее». Алькарас — после победы в полуфинале Цинциннати

«Так грустно за Сашу! Поправляйся скорее». Алькарас — после победы в полуфинале Цинциннати
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). В субботу, 16 августа, Карлос в 1/2 финала обыграл Александра Зверева (6:4, 6:3).

Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Очень рад попасть в очередной финал Цинциннати. Но так грустно за Сашу! Поправляйся скорее. Ещё увидимся с вами в понедельник», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

В решающем матче за титул «Мастерса» в Цинциннати Карлос Алькарас встретится с Янником Синнером. Встреча пройдёт в понедельник, 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 9 193 540.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android