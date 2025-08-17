«Так грустно за Сашу! Поправляйся скорее». Алькарас — после победы в полуфинале Цинциннати

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). В субботу, 16 августа, Карлос в 1/2 финала обыграл Александра Зверева (6:4, 6:3).

«Очень рад попасть в очередной финал Цинциннати. Но так грустно за Сашу! Поправляйся скорее. Ещё увидимся с вами в понедельник», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

В решающем матче за титул «Мастерса» в Цинциннати Карлос Алькарас встретится с Янником Синнером. Встреча пройдёт в понедельник, 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 9 193 540.