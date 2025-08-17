«Подача Бена Шелтона меня пугает». Эмма Радукану — о миксте на US Open

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану перед микстом на US Open рассказала, чьи подачи пугают её больше всего. Эмма выступит с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Думаю, я больше всего боюсь некоторых ударов. Подача Бена Шелтона меня пугает. Наверное, именно она особенно. А потом, конечно, все парни. Очень сложно принять их подачи. Райлли Опелка? Он подаёт так, будто стоит на стремянке. Это невероятно. Но, конечно, я очень взволнована. Это такая уникальная возможность, и думаю, что многие девушки, наверное, испытывают те же чувства. Принимать подачи парней — это довольно сложно», — приводит слова Радукану Tennis Up To Date.