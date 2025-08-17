Скидки
Муратоглу — о US Open: вечеринки, ночная жизнь… Нью-Йорк предлагает тысячу искушений

Муратоглу — о US Open: вечеринки, ночная жизнь… Нью-Йорк предлагает тысячу искушений
Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу рассказал, с какими трудностями могут столкнуться участники Открытого чемпионата США — 2025.

«Когда играешь на US Open, матч — это лишь часть дня. Другая часть — это выживание в логистике Нью-Йорка. Расстояние между Манхэттеном и стадионом большое, а пробки непредсказуемы. Нужно планировать всё: когда выезжать, как избежать заторов и даже как восстановиться между матчами. Добавьте к этому соблазны города: рестораны мирового уровня, вечеринки, ночная жизнь… Нью-Йорк предлагает тысячу искушений, и сохранять 100% концентрацию — настоящий вызов для некоторых игроков», — сказал Муратоглу в интервью Tennis365.

Действующим чемпионом US Open в мужском одиночном разряде является итальянский теннисист Янник Синнер. Представительница Беларуси Арина Соболенко выиграла US Open — 2024 среди женщин.

