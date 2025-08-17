Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Забавно, когда люди пытаются что-то узнать». Радукану — о личной жизни

«Забавно, когда люди пытаются что-то узнать». Радукану — о личной жизни
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о публичных обсуждениях её личной жизни.

«Я полагаю, что это нормально, люди очень любопытны. Думаю, их больше интересуют эти новости, чем результаты и новости из мира тенниса. Но я сохраняю свою личную жизнь при себе. Всегда забавно, когда люди пытаются что-то узнать, но я стараюсь не обращать на это слишком много внимания», — приводит слова Радукану We Love Tennis.

На турнире WTA-1000 в Цинциннати Эмма Радукану в третьем круге проиграла лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (5:7). Далее она выступит на US Open.

Материалы по теме
«Подача Бена Шелтона меня пугает». Эмма Радукану — о миксте на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android