«Смотрела финал Уимблдона. Она показалась мне сильной». Халеп назвала любимую теннисистку

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп назвала шестикратную победительницу мэйджоров, третью ракетку мира польку Игу Швёнтек своей любимой теннисисткой в туре.

«Не слишком часто смотрю теннис, но время от времени всё же включаю матчи. Мне очень нравится Ига Швёнтек, потому что она универсальный игрок. Смотрела финал Уимблдона, когда была на матче в Лондоне. Она умеет занимать правильные позиции на корте и прекрасно двигается. Анализирую вещи, на которые раньше даже не обращала внимания, когда сама играла. Она показалась мне очень сильной теннисисткой. Раньше я бы и не заметила всего этого, если бы меня об этом спросили», – приводит слова Халеп AS.ro.

