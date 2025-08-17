Скидки
«Что делать? Играть в карты с командой?» Хачанов — о сложностях в расписании матчей

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о сложностях в расписании турниров, которые вызваны переносами или затяжными матчами.

«Сложно снова собраться. Представьте: ты разогрелся, полон адреналина, готов выйти на корт, и вдруг — добавляется ещё один сет. Ты думаешь: «Так, мне поесть сейчас или поспать? Следить за телефоном или, не знаю, смотреть в потолок? Что делать? Играть в карты с командой?» — приводит слова Хачанова The Guardian.

Напомним, Карен Хачанов станет первой ракеткой России по итогам «Мастерса» в Цинциннати (США). Об этом стало известно после того, как 11-й номер рейтинга Андрей Рублёв в четвертьфинале соревнований проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 6:4, 5:7). В лайв-рейтинге Хачанов сейчас занимает 10-е место (3190 очков).

