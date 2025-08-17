Рыбакина — Швёнтек: полька выиграла первый сет матча 1/2 финала турнира в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) проходит матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встречается с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга). Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Швёнтек. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры Елена Рыбакина — Ига Швёнтек.

В четвертьфинале Рыбакина победила первую ракетку мира из Беларуси действующую чемпионку турнира Арину Соболенко (6:1, 6:4). Швёнтек оказалась сильнее россиянки Анны Калинской (6:3, 6:4).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.