Рыбакина — Швёнтек: полька выиграла первый сет матча 1/2 финала турнира в Цинциннати
Поделиться
Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) проходит матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встречается с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга). Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Швёнтек. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры Елена Рыбакина — Ига Швёнтек.
Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В четвертьфинале Рыбакина победила первую ракетку мира из Беларуси действующую чемпионку турнира Арину Соболенко (6:1, 6:4). Швёнтек оказалась сильнее россиянки Анны Калинской (6:3, 6:4).
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
20:58
-
20:45
-
20:22
-
19:48
-
19:42
-
19:28
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:47
-
18:38
-
18:27
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:31
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
14:44
-
14:15
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:27
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:44
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:28