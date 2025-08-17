«Я так скучала по этому месту». Соболенко — о возвращении на US Open

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото, где изображены победители Открытого чемпионата США.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Я так скучала по этому месту», — подписала фото Соболенко.

Ранее Соболенко не смогла защитить титул турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале соревнований белоруска проиграла 10-й ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 1:6, 4:6. В прошлогоднем финале Цинциннати Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу.

Теперь Арина Соболенко сыграет на US Open, где является действующей чемпионкой.