Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Кливленде
Поделиться
45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). На старте соревнований она проиграла американке Иве Йович (88-я в рейтинге) со счётом 5:7, 3:6.
Кливленд. 1-й круг
17 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Анастасия Потапова
А. Потапова
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Потапова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Йович ни одного эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
Во втором круге соревнований в Кливленде Ива Йович встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Энн Ли (США).
Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Действующей чемпионкой является американка Маккартни Кесслер.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:30
-
21:27
-
20:58
-
20:45
-
20:22
-
19:48
-
19:42
-
19:28
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:47
-
18:38
-
18:27
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:31
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
14:44
-
14:15
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:27
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:44