Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Кливленде

45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). На старте соревнований она проиграла американке Иве Йович (88-я в рейтинге) со счётом 5:7, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Потапова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Йович ни одного эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Во втором круге соревнований в Кливленде Ива Йович встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Энн Ли (США).

Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Действующей чемпионкой является американка Маккартни Кесслер.