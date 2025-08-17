Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Ива Йович, результат матча 17 августа, счёт 0:2, 1-й круг турнира в Кливленде

Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Кливленде
Комментарии

45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). На старте соревнований она проиграла американке Иве Йович (88-я в рейтинге) со счётом 5:7, 3:6.

Кливленд. 1-й круг
17 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Ива Йович
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Потапова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Йович ни одного эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Во втором круге соревнований в Кливленде Ива Йович встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Энн Ли (США).

Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Действующей чемпионкой является американка Маккартни Кесслер.

Календарь турнира в Кливленде
Сетка турнира в Кливленде
Материалы по теме
Фото
«Пристегните ремни». Анастасия Потапова выложила фото в преддверии турнира в Кливленде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android