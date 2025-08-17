Ига Швёнтек победила Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла 10-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Швёнтек семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Рыбакиной 10 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.