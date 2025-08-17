Ига Швёнтек победила Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла 10-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Швёнтек семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Рыбакиной 10 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
