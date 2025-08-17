«Понятия не имеешь, что получишь». Джонсон назвал Опелку худшим партнёром по тренировкам

Бывший теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде американец Стив Джонсон назвал американца Райлли Опелку худшим партнёром по тренировкам, с которым он сталкивался за всю свою карьеру.

«Вероятно, Райлли Опелка, если честно. Райлли — плохой. В отличие от Джона [Иснера]. Джон, повторюсь, отличный партнёр по тренировкам. Он не собирался выкладываться на полную на подаче, отличный ритм, с Джоном можно было отлично потренироваться, без лишних вопросов. Но Райлли делает это так, как ему удобно. Он сделает две первые подачи, 74 невынужденные ошибки и 80 победных ударов на тренировке. Ты просто понятия не имеешь, что получишь. Так что иногда Райлли был непростым. Он, конечно, тренировался так, как ему было нужно, но это была тяжёлая часовая тренировка, потому что ты никогда не чувствовал, что получил от неё всё, на что способен», — приводит слова Джонсона The Tennis Gazette.