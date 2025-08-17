Скидки
Ига Швёнтек впервые вышла в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати

Ига Швёнтек впервые вышла в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые сыграет в финале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Сегодня, 17 августа, представительница Польши обыграла 10-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В матче за титул Швёнтек сыграет с победительницей матча между Жасмин Паолини (Италия) и Вероникой Кудерметовой (Россия).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.

