Ига Швёнтек впервые вышла в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые сыграет в финале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Сегодня, 17 августа, представительница Польши обыграла 10-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

В матче за титул Швёнтек сыграет с победительницей матча между Жасмин Паолини (Италия) и Вероникой Кудерметовой (Россия).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.