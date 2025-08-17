Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Кливленде, обыграв Кимберли Биррелл
Поделиться
100-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В первом круге она обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл (82-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3.
Кливленд. 1-й круг
17 августа 2025, воскресенье. 18:50 МСК
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
Анастасия Захарова
А. Захарова
Встреча продолжалась 3 часа 8 минут. В её рамках Захарова шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Биррелл шесть эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
Во втором круге соревнований Захарова встретится с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Хейли Баптист (США).
Комментарии
- 17 августа 2025
-
22:37
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:30
-
21:27
-
20:58
-
20:45
-
20:22
-
19:48
-
19:42
-
19:28
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:47
-
18:38
-
18:27
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:31
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
14:44
-
14:15
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:27
-
13:22