Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Кливленде, обыграв Кимберли Биррелл

100-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В первом круге она обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл (82-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 8 минут. В её рамках Захарова шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Биррелл шесть эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Во втором круге соревнований Захарова встретится с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Хейли Баптист (США).