Швёнтек — третья по возрасту с 1990 года, кто вышел в 13 финалов на турнирах WTA-1000

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек стала третьей по молодости теннисисткой с 1990 года, кто вышел в 13 финалов на турнирах категории Tier 1/WTA-1000. По возрасту Ига уступает только Мартине Хингис и Марии Шараповой. Об этом сообщает OptaAce.
В полуфинале «тысячника» в Цинциннати (США) представительница Польши обыграла 10-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3. В решающем матче Швёнтек сыграет с победительницей встречи между Жасмин Паолини (Италия) и Вероникой Кудерметовой (Россия).
Соревнования в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
