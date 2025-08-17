Ига Швёнтек поделилась эмоциями после победы над Еленой Рыбакиной в Цинциннати

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями после победы над 10-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

«Поначалу уровень был просто сумасшедшим. Мы играли так быстро, что иногда не успевали за мячом. На корте я сыграла интенсивно и качественно. Я очень довольна выступлением», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.