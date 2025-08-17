Швёнтек сравнялась с Соболенко и Квитовой по количеству финалов на WTA-1000 с 2009 года

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с Ариной Соболенко и Петрой Квитовой (по 13 у каждой) по количеству выходов в финалы WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году, заняв пятое место по этому показателю. Об этом сообщает OptaAce.

Швёнтек также стала третьей по молодости теннисисткой с 1990 года, кто вышел в 13 финалов на турнирах категории Tier 1/WTA-1000. Ига уступает только Мартине Хингис и Марии Шараповой. В полуфинале «тысячника» в Цинциннати (США) представительница Польши обыграла 10-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.