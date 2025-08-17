Скидки
Веснина: у нас новая гегемония в мужском теннисе — Янник Синнер против Карлоса Алькараса

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финального матча турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). В поединке за титул встретятся лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и испанец вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Ожидаемый финал, скажете вы, но от этого он не становится менее эпичным. Для меня это тот матч, который я никогда не пропущу. Также, будучи маленькой девочкой, смотрела, затаив дыхание, финалы БШ Сампрас против Агасси или уже на стадионе лайв видела матч Федерера против Надаля и Надаля с Джоковичем в Австралии (да, я была на том пятичасовом матче). И теперь у нас новая гегемония в мужском теннисе – Янник Синнер против Карлоса Алькараса.

Почему стоит посмотреть этот финал? Интрига исхода – букмекеры считают Синнера фаворитом, но Алькарас сильнее на харде и мотивирован реваншем за Уимблдон. Высокий уровень игры – оба демонстрируют агрессивный, скоростной теннис. Эмоции и драма – как отметил Алькарас, их матчи «поднимают теннис на новую высоту», и зрители чувствуют это — от каждого розыгрыша мурашки по коже», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

