Кудерметова — Паолини: россиянка проиграла первый сет матча 1/2 финала в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, в американском Цинциннати проходит матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встречается с представительницей Италии Жасмин Паолини (девятый номер рейтинга). Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Паолини. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры Вероника Кудерметова — Жасмин Паолини.
Кудерметова ведёт 3-1 по личным встречам. Первые три матча между ними прошли в квалификациях и на турнире ITF, а последняя игра была в Цинциннати в 2021 году. Тогда Вероника победила со счётом 6:3, 6:2 в первом круге.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше турнира Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (1:6, 4:6).
