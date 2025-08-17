Скидки
Кудерметова — Паолини: россиянка перевела матч 1/2 финала в Цинциннати в решающий сет

Кудерметова — Паолини: россиянка перевела матч 1/2 финала в Цинциннати в решающий сет
Комментарии

Сегодня, 17 августа, в американском Цинциннати проходит матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встречается с представительницей Италии Жасмин Паолини (девятый номер рейтинга). Второй сет завершился со счётом 7:6 (7:2) в пользу Кудерметовой. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию игры Вероника Кудерметова — Жасмин Паолини.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 2
6 		6 2 4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Кудерметова ведёт 3-1 по личным встречам. Первые три матча между ними прошли в квалификациях и на турнире ITF, а последняя игра была в Цинциннати в 2021 году. Тогда Вероника победила со счётом 6:3, 6:2 в первом круге.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше турнира Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (1:6, 4:6).

