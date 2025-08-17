Скидки
Теннис

Стала известна мужская сетка квалификации US Open — 2025, где выступит Качмазов

Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата США среди мужчин. В сетке соревнований заявлен один россиянин — Алибек Качмазов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.

Теннис. Квалификация US Open — 2025. Мужчины. Первый круг (частично):

  • Алибек Качмазов (Россия) — Титуан Дрог (Франция).
  • Артур Казо (Франция, 1) — Марк Лаял (Эстония).
  • Таро Дэниэл (Япония) — Виталий Сачко (Украина).
  • Йеспер де Йонг (Нидерланды) - Вилюс Гаубас (Литва).
  • Душан Лайович (Сербия) — Люка ван Аш (Франция).
  • Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, 4) - Кальвен Эмери (Франция).
  • Отто Виртанен (Финляндия, 9) — Бенджамин Уиллуэрт (США, WC).
  • Михаил Кукушкин (Казахстан) - Андреа Пеллегрино (Италия, 28).
Календарь квалификации US Open - 2025
Сетка квалификации US Open - 2025
