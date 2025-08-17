Стала известна мужская сетка квалификации US Open — 2025, где выступит Качмазов

Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата США среди мужчин. В сетке соревнований заявлен один россиянин — Алибек Качмазов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.

Теннис. Квалификация US Open — 2025. Мужчины. Первый круг (частично):