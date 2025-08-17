Ига Швёнтек квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA — 2025

Третья ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде. Она стала второй участницей соревнований вслед за лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.

Швёнтек является чемпионкой Итогового турнира WTA — 2023. Она пятый раз подряд примет участие в данных соревнованиях. Отметим, что в текущем сезоне Швёнтек вышла в три финала, а также впервые одержала победу на Уимблдоне.

Ига Швёнтек вышла на Итоговый турнир после победы в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В поединке за выход в финал она обыграла 10-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.