Теннис

Стала известна женская сетка квалификации US Open — 2025, где выступит семь россиянок

Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата США среди женщин. В сетке соревнований заявлено семь россиянок — Татьяна Прозорова, Елена Приданкина, Алина Чараева, Алина Корнеева, Оксана Селехметьева, Виталия Дьяченко и Мария Тимофеева. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.

Теннис. Квалификация US Open — 2025. Женщины. Первый круг (частично):

  • Татьяна Прозорова (Россия) - Мартина Тревизан (Италия).
  • Барбора Палицова (Чехия) — Елена Приданкина (Россия).
  • Моника Экстранд (США, WC) — Алина Чараева (Россия).
  • Алина Корнеева (Россия) - Линда Климовичова (Польша).
  • Оксана Селехметьева (Россия) — Хулия Риера (Аргентина).
  • Виталия Дьяченко (Россия, SR) - Лукреция Стефанини (Италия).
  • Мария Тимофеева (Россия) - Вероника Эрьявец (Словения, 32). 
Календарь квалификации US Open - 2025
Сетка квалификации US Open - 2025
