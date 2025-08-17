Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна женская сетка квалификации US Open — 2025, где выступит семь россиянок

Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата США среди женщин. В сетке соревнований заявлено семь россиянок — Татьяна Прозорова, Елена Приданкина, Алина Чараева, Алина Корнеева, Оксана Селехметьева, Виталия Дьяченко и Мария Тимофеева. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.

Теннис. Квалификация US Open — 2025. Женщины. Первый круг (частично):

Татьяна Прозорова (Россия) - Мартина Тревизан (Италия).

Барбора Палицова (Чехия) — Елена Приданкина (Россия).

Моника Экстранд (США, WC) — Алина Чараева (Россия).

Алина Корнеева (Россия) - Линда Климовичова (Польша).

Оксана Селехметьева (Россия) — Хулия Риера (Аргентина).

Виталия Дьяченко (Россия, SR) - Лукреция Стефанини (Италия).

Мария Тимофеева (Россия) - Вероника Эрьявец (Словения, 32).