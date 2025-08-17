Стала известна женская сетка квалификации US Open — 2025, где выступит семь россиянок
Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата США среди женщин. В сетке соревнований заявлено семь россиянок — Татьяна Прозорова, Елена Приданкина, Алина Чараева, Алина Корнеева, Оксана Селехметьева, Виталия Дьяченко и Мария Тимофеева. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга.
Теннис. Квалификация US Open — 2025. Женщины. Первый круг (частично):
- Татьяна Прозорова (Россия) - Мартина Тревизан (Италия).
- Барбора Палицова (Чехия) — Елена Приданкина (Россия).
- Моника Экстранд (США, WC) — Алина Чараева (Россия).
- Алина Корнеева (Россия) - Линда Климовичова (Польша).
- Оксана Селехметьева (Россия) — Хулия Риера (Аргентина).
- Виталия Дьяченко (Россия, SR) - Лукреция Стефанини (Италия).
- Мария Тимофеева (Россия) - Вероника Эрьявец (Словения, 32).
