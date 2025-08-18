Скидки
Аманда Анисимова провела тренировку с Хольгером Руне, с которым выступит в миксте US Open

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова провела совместную тренировку с датчанином Хольгером Руне в преддверии микста US Open — 2025. Пара выступит на «выставочном» турнире в смешанном парном разряде, который стартует во вторник, 19 августа.

Фото: страница Анисимовой в социальных сетях

«Обыграть наших тренеров — хорошее начало, Хольгер», — написала Анисимова на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что американская теннисистка Эмма Наварро снялась с Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде. Она была партнёршей чемпиона US Open — 2024 в одиночном разряде Янника Синнера. Ранее испанка Паула Бадоса отказалась от участия в миксте на US Open — 2025 из-за продолжающихся проблем со спиной.

Суперзвёзды повально снимаются. Что происходит со странным микстом на US Open
