«Ты боец, Вероника. Горжусь». Тренер Кудерметовой поддержал теннисистку в матче с Паолини

Сергей Демёхин, супруг и личный тренер 36-й ракетки мира россиянки Вероники Кудерметовой, поддержал теннисистку по ходу полуфинала турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Ты боец, Вероника. Горжусь!» — сказал Демёхин в адрес Кудерметовой после победы в непростом розыгрыше.

Встреча теннисисток завершилась поражением Кудерметовой со счётом 3:6, 7:6, 3:6. В матче за титул турнира WTA-1000 в Цинциннати Жасмин Паолини сразится с полькой Игой Швёнтек, которой уступает 0-5 по личным встречам. «Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.