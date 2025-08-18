Скидки
«Ты боец, Вероника. Горжусь». Тренер Кудерметовой поддержал теннисистку в матче с Паолини

Комментарии

Сергей Демёхин, супруг и личный тренер 36-й ракетки мира россиянки Вероники Кудерметовой, поддержал теннисистку по ходу полуфинала турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 2 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Ты боец, Вероника. Горжусь!» — сказал Демёхин в адрес Кудерметовой после победы в непростом розыгрыше.

Встреча теннисисток завершилась поражением Кудерметовой со счётом 3:6, 7:6, 3:6. В матче за титул турнира WTA-1000 в Цинциннати Жасмин Паолини сразится с полькой Игой Швёнтек, которой уступает 0-5 по личным встречам. «Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.

