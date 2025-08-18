Вероника Кудерметова в борьбе уступила Паолини в полуфинале «тысячника» в Цинциннати

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинале она проиграла представительнице Италии Жасмин Паолини (девятый номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. В её рамках Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Кудерметовой 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В матче за титул турнира WTA-1000 в Цинциннати Жасмин Паолини сразится полькой с Игой Швёнтек, которой уступает 0-5 по личным встречам. «Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.