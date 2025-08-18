Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини повторила достижение Серены Уильямс, выйдя в финал «тысячника» в Цинциннати

Паолини повторила достижение Серены Уильямс, выйдя в финал «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала самой возрастной теннисисткой (29 лет и 216 дней), которая вышла в финалы турниров WTA-1000 на разных покрытиях в одном сезоне. В 2016 году такого результата добилась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 2 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В полуфинале «тысячника» в Цинциннати (США) Паолини обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову со счётом 6:3: 6:7 (2:7), 6:3. В матче за титул Жасмин встретится с третьей ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в 1/2 финала оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Кудерметова проиграла в 1/2 финала Цинциннати! А Швёнтек победила Рыбакину. LIVE!
Live
Кудерметова проиграла в 1/2 финала Цинциннати! А Швёнтек победила Рыбакину. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android