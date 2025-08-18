Паолини повторила достижение Серены Уильямс, выйдя в финал «тысячника» в Цинциннати

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала самой возрастной теннисисткой (29 лет и 216 дней), которая вышла в финалы турниров WTA-1000 на разных покрытиях в одном сезоне. В 2016 году такого результата добилась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс.

В полуфинале «тысячника» в Цинциннати (США) Паолини обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову со счётом 6:3: 6:7 (2:7), 6:3. В матче за титул Жасмин встретится с третьей ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в 1/2 финала оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана.