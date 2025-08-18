Жасмин Паолини вышла в третий финал «тысячника» в карьере

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в финал «тысячника» в карьере. В этом сезоне она стала победительницей в Риме (Италия), а в 2024 году — в Дубае (ОАЭ). В полуфинале соревнований в Цинциннати (США) Жасмин обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:3: 6:7 (2:7), 6:3.

В матче за титул Жасмин встретится с третьей ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в 1/2 финала оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.