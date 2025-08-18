Определились финалистки турнира WTA-1000 в Цинциннати
Поделиться
Сегодня, 18 августа, завершились полуфинальные матчи турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В поедине за титул встретятся девятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини и полька Ига Швёнтек, занимающая третье место в мировом рейтинге.
Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:00 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В полуфинале «тысячника» в Цинциннати Паолини обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3. Швёнтек оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана — 7:5, 6:3.
Отметим Паолини уступает Иге Швёнтек 0-5 по личным встречам. «Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2025
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:51
-
00:44
-
00:32
-
00:30
-
00:25
- 17 августа 2025
-
23:56
-
23:45
-
23:45
-
23:41
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:37
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:30
-
21:27
-
20:58
-
20:45
-
20:22
-
19:48
-
19:42
-
19:28
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:47
-
18:38