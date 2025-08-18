Определились финалистки турнира WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, завершились полуфинальные матчи турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В поедине за титул встретятся девятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини и полька Ига Швёнтек, занимающая третье место в мировом рейтинге.

В полуфинале «тысячника» в Цинциннати Паолини обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3. Швёнтек оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана — 7:5, 6:3.

Отметим Паолини уступает Иге Швёнтек 0-5 по личным встречам. «Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В финале прошлогоднего турнира Арина Соболенко была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.